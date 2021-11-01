Михаил Исаев распорядился высадить в Саратове три тысячи деревьев

Сегодня, 1 ноября, глава Саратовса Михаил Исаев выступил с тяждом поручений по части благоустройства и здравоохранения.
Мэр распорядился:
- обеспечить соблюдение ограничительных мер в городе
- работы по благоустройству улицы Рахова вести строго в соответствии с графиком
- усилить контроль за состоянием дорожного полотна, колодцев, межрельсового пространства
- ускорить уборку магистралей и тротуаров от осенней листвы
- проработать вопрос ежегодной высадки не менее 3 тысяч деревьев в Саратове.
Также Михаил Исаев подверг жесткой критике работу директора МАУК «Дирекция парков и скверов» Антона Похазникова, которое занимается обслуживанием пляжа на Новой Набережной. Чиновник не внес предложений по развитию и наполнению территории в следующем сезоне.
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