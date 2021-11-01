В Балашове сотрудник УФСИН незаконно передал заключенному два телефона

Сегодня, 1 ноября, в СУ СК по Саратовкой области рассказали о расследовании уголовного дела в отношении сотрудника регионального УФСИН, которого подозревают в попытке получить взятку за незаконную услугу для заключенного.

По данным следствия, летом 2021 года младший инспектор дежурной службы ФКУТ УФСИН региона договорился с осужденным и пронес на территорию исправительного учреждения два мобильных телефона, которые осужденному с воли передал приятель. Эта услуга от сотруждника колонии была оценена в 30 тысяч рублей. Денежные средства по договоренности должны были поступить на банковскую карту, однако правоохранитель не получил их по независящим от него обстоятельствам.

Противоправные действия выявлены сотрудниками ФСБ России по Саратовской области совместно с ОСБ УФСИН России по Саратовской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.