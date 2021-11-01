Саратовскому бизнесу предоставят налоговые льготы из-за локдауна

Саратовские компании поддержат льготами

Сегодня, 1 ноября, Роман Бусаргин в своем телеграм-канале объявил о введении новых льгот для саратовских компаний.

- В период нерабочих дней вынуждены были остановить свою работу некоторые организации. Чтобы компенсировать их убытки, министру экономического развития области Андрею Разборову было поручено встретиться с бизнес-сообществом и обсудить актуальные проблемы. До 4 ноября должен быть представлен план по актуальным мерам поддержки.

По поручению Валерия Радаева также был разработан проект регионального закона о продлении на 2022 год пониженных налоговых ставок для тех видов деятельности, которые попали под длительные ограничения. Законопроект на согласовании и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение областной Думы.

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