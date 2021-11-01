Под Энгельсом на пустыре обнаружен труп пенсионерки

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 1 ноября, СУ СК по Саратовской области сообщил о том, что в Энгельсском районе был обнаружен труп пенсионерки. Проводится проверка.

Тело женщины нашли в поселке Придорожный. По предварительным данным, это произошло днем, 30 октября, на пустыре. В отдалении от тропинки, ведущей из поселка, местный житель обнаружил женщину, не подававшую признаков жизни и обратился в полицию. Оказалось, что погибшей 62 года и она проживала в том же селе.

Травм на теле погибшей не обнаружено. Точную причину смерти установят эксперты. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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