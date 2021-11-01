Антонина Галяшкина возглавила Озинский район Саратовской области

Сегодня, 1 ноября, выбрали новую главу Озинского района Саратовской области. Об этом сообщает региональное министерство по делам территориальных образований.

Конкурс выиграла Антонина Галяшкина. С ней соперничал Александр Тихненко.

- В заседании приняли участие депутаты районного Собрания и назначенные Губернатором министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, депутат Саратовской областной Думы Иван Бабошкин, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии области – начальник управления лесного хозяйства Валерий Попов, - говорится в сообщении ведомства.

Зюзин поздравил Галяшкину со вступлением в должность и отметил её большой опыт в решении вопросов местного значения.

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