Антонина Галяшкина возглавила Озинский район Саратовской области

Сегодня, 1 ноября, выбрали новую главу Озинского района Саратовской области. Об этом сообщает региональное министерство по делам территориальных образований.
Конкурс выиграла Антонина Галяшкина. С ней соперничал Александр Тихненко.
- В заседании приняли участие депутаты районного Собрания и назначенные Губернатором министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, депутат Саратовской областной Думы Иван Бабошкин, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии области – начальник управления лесного хозяйства Валерий Попов, - говорится в сообщении ведомства.
Зюзин поздравил Галяшкину со вступлением в должность и отметил её большой опыт в решении вопросов местного значения.
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