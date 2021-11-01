В Саратовской области закрылась пассажирская навигация на Волге

Сегодня, 1 ноября, было объявлено о закрытии речной пассажирской навигация.

Сезон 2021 года закрыт по трем линиям: Хвалынск-Духовницкое, Саратов-Сосновка и Саратов-Шумейка со вчерашнего дня, 31 октября. Открылась навигация 24 апреля.

На линии курсировали три пассажирских судна: два «ОМ», рассчитанных на 242 человека и один корабль «Москва», рассчитанный на 200 человек. Стоимость проезда в одну сторону составляла «Саратов–Сосновка» - 66 рублей, «Саратов–Шумейка» - 40 рублей, «Хвалынск–Духовницкое» - 36 рублей.

За 9 месяцев 2021 года по трем линиям было выполнено 464 рейса, перевезено 30 253 пассажира. За октябрь перевезено еще порядка 5 тысяч человек, о чем сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

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