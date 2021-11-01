В Саратовской области назначен новый министр образования

Сегодня, 1 ноября, был назначен новый министр образования Саратовской области.

Опубликовано постановление губернатора Валерия Радаева №404 от 1 ноября 2021 года, согласно которому на должность министра образования Саратовской области назначен Михаил Орлов.

С апреля 2021 года Михаил Игоревич был и.о. министра, ранее он был начальником планово-экономического отдела управления планирования и исполнения бюджета министерства образования области.

Приказ о назначении

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