Три жителя Саратова пострадали в ДТП на Новоастраханском шоссе

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 31 октября, трое жителей Саратова пострадали в ДТП в Заводском районе.

По предварительным данным, авария произошла в 18:50 по адресу Новоастраханское шоссе, 90а. Около заправки произошло столкновение трех автомобилей: Audi, за рулем которой находился 39-летний водитель, «Лада Гранта», которую вел 34-летний мужчина и Chevrolet Niva.

В результате аварии в больницу попал водитель Audi, водитель «Лада Гранта» и его 58-летняя пассажирка, о чем сообщает региональная автоинспекция.

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