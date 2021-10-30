Уроженец Вольска Саратовской области угрожал взорвать гранату в аэропорту Домодедово

Фото опубликовало «РЕН ТВ»

Сегодня, 30 октября, «РЕН ТВ» сообщает о задержании 34-летнего уроженца Вольска Александра Федяшина. Мужчина угрожал взорвать гранату в московском аэропорту Домодедово.

В холле аэропорта, у информационной стойки, Александр крикнул, что взорвет гранату. Правоохранители обложили его бронежилетами. После выяснилось, что угрозы мужчина не представляет, поскольку ничего запрещенного у него при себе не оказалось.

Саратовца отправили на медицинское освидетельствование. Решается вопрос о привлечении к ответственности.

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