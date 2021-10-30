За восемь месяцев 2021 года Саратовская область потеряла 20 тысяч человек

Саратовская область оказалась третьей в России по абсолютной убыли населения за восемь месяцев 2021 года. Это следует из опубликованного Росстатом доклада «Социально-экономическое положение России».

Всего население страны уменьшилось за период с января по август на 595 тысяч человек. Так, родились 982 тысячи, а умерли – 1,523 млн.

В Саратовской области за рассматриваемый промежуток времени умерли 28 565 человек, а родились – 12 121. Наблюдается резкий скачок смертности – в 2020 году за аналогичный период простились с 23 901 саратовцем.

Естественная убыль населения составила 16 444 человек, а миграционная – 3 581 (больше только у Омской области – 5 732). Так, абсолютная убыль – 20 025. Регион обогнали только Москва (23 679) и Нижегородская область (20 376).

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