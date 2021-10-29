В Петровском районе ГАЗель насмерть сбила женщину

Фото: Автоинспекция

Вчера, 28 октября, В Петровском районе Саратовской области произошла авария со смертельным исходом, об этом сообщает региональная автоинспекция.

Авария была зафиксирована в 21:50 на 521 километре автодороги «Нижний Новгород-Саратов». 43-летний водитель автомобиля «ГАЗель Некст» превысил скорость и сбил 37-летнюю женщину, которая шла по дороге ему навстречу, без световозвращающих элементов.

В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась на месте ДТП.

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