В Петровском районе ГАЗель насмерть сбила женщину

Фото: Автоинспекция
Вчера, 28 октября, В Петровском районе Саратовской области произошла авария со смертельным исходом, об этом сообщает региональная автоинспекция.
Авария была зафиксирована в 21:50 на 521 километре автодороги «Нижний Новгород-Саратов». 43-летний водитель автомобиля «ГАЗель Некст» превысил скорость и сбил 37-летнюю женщину, которая шла по дороге ему навстречу, без световозвращающих элементов.
В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась на месте ДТП.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.