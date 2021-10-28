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Общество28 октября 2021 15:38

В Саратовской области 900 тысяч жителей приняли участие во Всероссийской переписи населения

Наталия Калинина
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На сегодня, 28 октября, уже 900 тысяч жителей Саратовской области приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом на встрече с Валерием Радаевым сообщил глава Саратовстата Вячеслав Сомов.

Активнее всего в мероприятии участвуют Алгайский, Озинский и Романовский районы. Там поучаствовали уже более 70% жителей. Наименее активно переписываются Энгельсский район и Саратов.

Из 900 тысяч участниклв, 206 тысяч внесли свои данные самостоятельно на портале Госуслуги. По всей Саратовской области в 45 МФЦ организованы переписные участки, где работают волонтеры.

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