В Саратовской области 900 тысяч жителей приняли участие во Всероссийской переписи населения

На сегодня, 28 октября, уже 900 тысяч жителей Саратовской области приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом на встрече с Валерием Радаевым сообщил глава Саратовстата Вячеслав Сомов.

Активнее всего в мероприятии участвуют Алгайский, Озинский и Романовский районы. Там поучаствовали уже более 70% жителей. Наименее активно переписываются Энгельсский район и Саратов.

Из 900 тысяч участниклв, 206 тысяч внесли свои данные самостоятельно на портале Госуслуги. По всей Саратовской области в 45 МФЦ организованы переписные участки, где работают волонтеры.

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