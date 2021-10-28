В Саратове 65-летняя седая пенсионерка нашлась живой

Лиза-Алерт Саратов

Сегодня, 28 октября, волонтеры «Лиза»Алерт» в Саратовской области сообщили о том, что пропавшая ранее пенсионерка благополучно вернулась домой.

Найдена живой Татьяна Нефёдова (Степанова), 65 лет. Она была в розыске с 26 октября 2021 года, а сообщение от «Лиза Алерт» было опубликовано уже на следующий день.

Волонтеры благодарят неравнодушных граждан за помощь и просят снять репосты.

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