В Саратове руководитель полиграфкомбината Александр Калашников был заключен под стражу в связи с расследованием уголовного дела о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

По версии следствия, с 1 января 2017 года по 31 августа 2020 года, генеральный директор саратовского полиграфкомбината и несколько его подчиненных получили от работника ООО взятку в общей сумме не менее 1 597 956 рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за то, чтобы организацию выбрали в качестве поставщика продукции для акционерного общества, а также за оперативное согласование технической документации, приемку товара и его оплату.

С 29 ноября 2016 года по 31 мая 2021 года, те же лица получили от ООО еще одну взятку в общей сумме не менее 2 318 000 рублей. Деньги были переданы с той же целью, что и в прошлый раз.

Противоправные действия должностных лиц выявлены сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

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