Под Вольском столкнулись два большегрузных автомобиля

Вольский район

Вчера, 26 октября, произошло ДТП в Вольском районе, в котором участвовали два большегрузных автомобиля.

Авария случилась около полуночи на 121 километре автодороги Р-228. 48-летний водитель грузового рефрижератор марки HINO не соблюдал дистанцию и из-за этого врезался во впереди идущий МАЗ с прицепом. За рулем второй фуры сидел 47-летний мужчина.

В результате ДТП водитель рефрижератора получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение, о чем сообщает региональная автоинспекция.

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