В Энгельсе транспортный налог позволил отремонтировать более 50 км дорог

Мониторинг качества асфальтового покрытия в Энгельсе

Дмитрий Плеханов заявил, что транспортный налог позволил отремонтировать более 50 км дорог в Энгельсе.

Энгельсское отделение партии «Единая Россия» провело мониторинг качества отремонтированного дорожного полотна в Энгельсе. Проверка организована в рамках проекта «Безопасные дороги» при участии жителей и сотрудников комитета ЖКХ.

- Благодаря инициативе Вячеслава Володина, поступления от транспортного налога остаются в бюджете города. Благодаря ним заасфальтированы более 50 км улиц, в том числе в частном секторе, проведен ремонт дворовых территорий и подходов к объектам социальной инфраструктуры. Работы стоили более 275 миллионов рублей, - заявил Дмитрий Плеханов.

- Сегодня идет обсуждение бюджета на всех уровнях законодательной власти, мы будем ориентироваться на комплексный подход в ремонте социальных объектов. Считаю не допустимым, когда идет капитальный ремонт школы, а подъезд к ней остается разбитым, - добавил Дмитрий Плеханов.

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