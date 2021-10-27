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Общество27 октября 2021 10:50

Николай Панков обсудил строительство школы в Шиханах-2 с замминистра обороны РФ

Парламентарий продуктивно пообщался со своим тезкой
Наталия Калинина
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Фото: "Пара Слов"

Фото: "Пара Слов"

Сегодня, 27 октября, в своем телеграм-канале «Пара слов» Николай Панков рассказал о результатах встречи со своим тезкой, заместителем министра обороны РФ Николаем Александровичем Панковым.

- Обсуждался крайне важный вопрос о передаче земли в микрорайоне «Звезда» в муниципальную собственность. Там построят школу и детский сад. С такой просьбой к министру обороны РФ Сергею Шойгу обращался председатель Госдумы Вячеслав Володин, - рассказывает парламентарий.

В военном городке Шиханы-2 уже построен спорткомплекс, идет капремонт школы искусств. Продолжится ремонт дорог и тротуаров. Планируется открыть большой сетевой магазин.

- Осталось построить современную школу. Сейчас ученики занимаются в здании детского сада. Как раз по этому вопросу и встречался вчера со своим тезкой, - отчитался перед жителями региона Николай Панков.

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