Николай Панков: дачную амнистию продлят – МРОТ повысят

Сегодня, 26 октября, депутат Госдумы Николай Панков рассказал о ходе обсуждения федерального бюджета и других важных законопроектов.

- В четверг состоится обсуждение проекта бюджета РФ на ближайшие 3 года. Фракция ЕР поддержит этот проект в первом чтении. Вчера обсуждали его с министром финансов Антоном Силуановым. Стоит заметить, что Вячеслав Володин призвал сократить разницу в бюджетной обеспеченности регионов. Во втором чтении «Единая Россия» внесет и другие поправки, - рассказал парламентарий.

- Сегодня на пленарном заседании другие важные законопроекты из бюджетного пакета. Например, повышение МРОТ до 13 тысяч 617 рублей, а также дачная амнистия. Она будет продлена до 2031 года, - поделился Николай Панков.

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