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Происшествия26 октября 2021 8:55

Под Саратовом мужчина погиб в горящей машине

Личность жертвы ДТП устанавливается
Наталия Калинина
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Сегодня, 26 октября, в Саратовском районе произошло ДТП, в котором погиб мужчина.

В 00:15 на 289 километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло смертельное ДТП: водитель, Chevrolet Lanos, по предварительным данным, не справился с управлением и влетел в отбойник. После этого автомобиль загорелся.

В результате ДТП водитель погиб и сгорел в автомобиле. Личность жертвы устанавливается, о чем сообщает ГУ ГИБДД региона.

Фото страшной аварии

Фото страшной аварии

От машины почти ничего не осталось

От машины почти ничего не осталось

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