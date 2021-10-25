В Советском районе найдено изрезанное ножом тело женщины

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 24 октября в Советском районе Саратовской области было обнаружено тело убитой женщины.

Труп 36-летней местной жительницы был обнаружен в доме на улице Карла Маркса в поселке Степное. На теле были замечены множественные колотые раны на голове, шее и груди. Правоохранители возбудили уголовное об убийстве.

Сейчас следствие устанавливает лица, причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

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