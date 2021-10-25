На пожаре в Саратове пострадал пьяный житель Заводского района

Фото: ГУ МЧС

Сегодня, 25 октября, в Заводском районе Саратова произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 11:15. Горел кирпичный дом на три квартиры и сараи в поселке Тепличный по адресу Новая, 10. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Сгорела треть дома и сараи. В 12:15 пожар был ликвидирован.

По словам представителя ГУ МЧС региона, в момент пожара, владелец жилья, где произошло возгорание, был нетрезв. Он получил ожоги.

На тушение выезжали четыре пожарных расчета.

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