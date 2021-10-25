Дом под Саратовом полностью сгорел и подпалил соседнюю дачу

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня ночью, 25 октября, в Саратове произошел пожар, в результате которого полностью выгорел деревянный дом и пострадал соседний.

В 1:17 дежурному поступил сигнал о пожаре в частном доме в ТСН «Зеркальный» в Саратовском районе. Огнем был полностью уничтожен частный двухэтажный дом и повреждена стена соседской дачи. Площадь пожара составила 40 квадратных метра.

На тушение выезжали 3 пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

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