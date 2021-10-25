Более 10 саратовцев признаны «Лидерами года»

Фото: Р. Бусаргин. Новости и комментарии

Сегодня, 25 октября, Роман Бусаргин рассказал в своем телеграм-канале об итогах конкурса «Лидеры России» – флагманском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». В выходные дни в Нижнем Новгороде прошел его финальный отбор.

Из 11 тысяч участников финалистами стали всего 160 человек. Более 10 из них – это участники из Саратовской области.

Это жители региона, работающие в Правительстве, таможенном управлении, Росреестре, кадастровой палате, министерствах и бизнес структурах нашего региона.

- Желаю победителям успехов в работе на государственной службе, новых побед на благо нашей Родины, - пишет Роман Бусаргин.

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