Более 10 саратовцев признаны «Лидерами года»

Фото: Р. Бусаргин. Новости и комментарии
Сегодня, 25 октября, Роман Бусаргин рассказал в своем телеграм-канале об итогах конкурса «Лидеры России» – флагманском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». В выходные дни в Нижнем Новгороде прошел его финальный отбор.
Из 11 тысяч участников финалистами стали всего 160 человек. Более 10 из них – это участники из Саратовской области.
Это жители региона, работающие в Правительстве, таможенном управлении, Росреестре, кадастровой палате, министерствах и бизнес структурах нашего региона.
- Желаю победителям успехов в работе на государственной службе, новых побед на благо нашей Родины, - пишет Роман Бусаргин.
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