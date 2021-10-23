Вдоль пешеходного кольца в Саратове установили общественные туалеты

В саратовской мэрии рассказали об установке общественных туалетов вдоль пешеходного кольца. Интерактивную карту сегодня, 23 октября, опубликовал в своём Instagram мэр Михаил Исаев.

Уборные бесплатны и установлены по следующим адресам:

1. Ул. Волжская/ул. Соборная (работает с 8.00 до 22.00)

2. Пл. Кирова в сквере бр. Никитиных (работает с 7.00 до 22.00)

3. Ул. Рахова/ул. Мичурина (работает с 7.00 до 22.00)

4. Ул. Рахова/ул. 2-ая Садовая (работает с 8.00 до 20.00)

5. Новая Набережная на пересечении с ул. 2-ая Садовая (работает с 8.00 до 22.00)

6. Новая Набережная на пересечении с ул. Шелковичная (работает с 8.00 до 22.00)

7. Набережная Космонавтов в района пл. Пыпина (заработает после окончания реконструкции)

8. Набережная Космонавтов на пересечении с Обуховским переулком (заработает после окончания реконструкции).

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