В частном доме Александрова Гая нашли труп 52-летней женщины

На теле нашли множество травм Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Новоузенского района Саратова начали проверку после смерти 52-летней жительницы села Александров Гай.

По предварительным данным, днем 22 октября тело нашли в доме на Телеграфной. Во время осмотрела следователь и судмедэксперт нашли травмы головы и туловища. Судмедэкспертизам установит точную причину смерти.

Сотрудники регионального СК, сообщает их пресс-служба, устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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