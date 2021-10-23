Вячеслав Володин поделился недельным графиком работы в Саратовской области

Сегодня, 23 октября, спикер государственной думы Вячеслав Володин поделился планами на предстоящую неделю. О вопросах, которыми политик будет заниматься в Саратовской области, в своём Telegram-канале поделились региональные сторонники депутата.

С 25 октября Володин займется изучением ситуации с банкротством Саратовского института стекла. Политик считает важным сохранить коллектив предприятия.

- Нам важно обеспечить ввод в эксплуатацию новой инфекционной больницы, работы по строительству которой подходят к завершению. Насколько знаю, несколько корпусов уже введены. Планирую обсудить этот вопрос с губернатором, министром здравоохранения области. Мы впервые вводим в эксплуатацию больницу, которая, без преувеличения, будет номером один по технологическому оснащению. Ее площадь – 56 тысяч квадратных метров, вторая после областной. А работать в ней будет 1200 человек, из которых 1000 – врачи и средний медицинский персонал. Ввод больницы накладывается на пандемию. Важно, чтобы другие медицинские учреждения в ситуации сегодняшних пиковых нагрузок не снижали свою эффективность, - передают слова Володина его сторонники.

Также депутат посетит Татищевский район и Петровск, где ознакомится с результатами реализации трех важных проектов в сфере спорта, отдыха и благоустройства, а также отчиатется о работе по сохранению и развитию завода «Молот».

- Далее в планах – ознакомиться с завершением реализации благотворительного проекта по строительству стадиона «Торпедо» в Заводском районе Саратова. Обсудить начало работ по продолжению строительства набережной в Саратове – от ул. 2-й Садовой до ул. Большой Садовой – и завершение работ по реконструкции старой набережной города, а также проектирование и начало работ по ее обустройству на будущий год – от кинотеатра «Экран» до старого моста. Для всех нас и города Саратова важно, чтобы набережная была обустроена. Это не только обеспечит доступ людей к Волге и создаст условия для отдыха, но и позволит более эффективно развиваться городу, центральной его части, - говорится в сообщении.

С мэром Саратова Михаилом Исаевым Володин обсудит начало расселения домов на Большой Горной, Соколовой, Чернышевского и Хвесина. На эти цели нашли деньги. Администрации поручат сформировать программу и начать реализацию. Меры помогут преобразить въезд в Саратов со стороны Энгельса и переселить саратовцев из некомфортных условий и ветхого жилья.

- Также планирую встретиться с главами районов своего избирательного округа (№163 – Саратовский), для обсуждения программ развития этих территорий. С губернатором области в планах – обсудить и найти решение по запуску на будущий год нескольких региональных программ, которые крайне необходимы для решения проблем жителей не только сельских населенных пунктов, но и всех районных центров. Это масштабные проекты, о которых мы говорили ранее. У нас должно все получиться. Со следующего года мы сможем их реализовать.

Первое. На уровне сельских поселений начнем решать вопросы строительства и ремонта дорог.

Второе. Обеспечение водой жителей сельской местности.

Третье. Во всех районных центрах приступим к реализации проектов по благоустройству парков, скверов, улиц.

Четвертое. Обсудим также совместную реализацию проектов по капитальному и текущему ремонту детских садов, школ и домов культуры.

Пятое. Продолжение финансирования программы по текущему содержанию садиков, школ, колледжей и училищ из расчета по 2 тысячи рублей на ученика, как это было в текущем году, - рассказывает Володин, уточняя, что осветить все темы в Telegram-канале очень сложно. Политик поблагодарил своих избирателей и призвал саратовцев беречь себя в пандемию.

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