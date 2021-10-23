В поселке Нефтяников в Ленинском районе до полуночи отключили холодную воду

Сегодня, 23 октября, в Ленинском районе Саратова целый поселок остался без холодной воды. Об этом сообщили в «КВС».

Ограничить водоснабжение для жителей поселка Нефтяников пришлось из-за коммунальной аварии на Московском шоссе.

Вернуть воду обещают к полуночи. Напомним, до этого же времени ещё в двух точках города ведутся работы на трубопроводе.

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