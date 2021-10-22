Николай Панков: найден подрядчик на строительство школы в Иволгино

Николай Панков помог в постройке школы

Сегодня, 22 октября, в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков призвал скорее начать строительство новой школы в Иволгино Саратовской области.

- Решен вопрос с подрядчиком на строительство нулевого цикла школы в Иволгино. Школа будет строиться в два этапа. В этом году фундамент, а на следующий год – завершение работ. Сроки сжатые, а жителям очень нужна новая школа. Будем контролировать все этапы строительства, - сообщил Николай Панков.

Ранее, с жалобой на отсутствие школы жители поселка обратились к Николаю Панкову на одной из встреч. Парламентарий помог найти средства на строительство. Также жители помогли выбрать место для будущей школы и внесли пожелания в проект.

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