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Общество22 октября 2021 18:07

В Саратове отключат светофор на одном из самых оживленных перекрестков

Наталия Калинина
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Завтра, 23 октября, на одном из самых оживленных перекрестков Саратова отключат светофор, об этом сообщает администрация города.

На пересечении улиц Кутякова и Рахова светофор не будет работать с 8:00 до 17:00: его отправили на модернизацию.

Администрация обращает внимание водителей и пешеходов, что в случае отключения светофора необходимо руководствоваться ПДД при пересечении нерегулируемого перекрестка.

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