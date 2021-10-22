В Саратове отключат светофор на одном из самых оживленных перекрестков

Завтра, 23 октября, на одном из самых оживленных перекрестков Саратова отключат светофор, об этом сообщает администрация города.

На пересечении улиц Кутякова и Рахова светофор не будет работать с 8:00 до 17:00: его отправили на модернизацию.

Администрация обращает внимание водителей и пешеходов, что в случае отключения светофора необходимо руководствоваться ПДД при пересечении нерегулируемого перекрестка.

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