В Саратове игнорировавшими аварию 4 дня коммунальщиками займутся следователи

Сегодня, 22 октября, СУ СК по Саратовской области рассказало о начале проверки в отношении ТСЖ в Ленинском районе, о халатности которого сообщили в социальной сети.

Горожане пожаловались, что в подвале дома № 13 по улице Ломоносова произошла коммунальная авария. Подвал дома на протяжении четырех дней заливает водой, но диспетчерская служба аварийную бригаду так и не направила. ТСЖ, ответственное за дом, ограничилось предложением подать жалобу.

Правоохранители организованли доследственную проверку. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего.

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