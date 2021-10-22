В Калининском районе мужчина с разбитым лицом умер в больнице

СУ СК по Саратовской области

В Калининском районе Саратовской области правоохранители расследуют обстоятельства гибели 45-летнего местного жителя, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, вчера вечером, 21 октября, на улице Кирова в селе Славновка был обнаружен 45-летний мужчина без сознания. Его нашли родственники. Прибывшая по вызову бригада скорой доставила пострадавшего в больницу. Медики боролись за его жизнь, однако через несколько часов мужчина умер.

На лице пострадавшего были гематомы и ссадины, а также у него была рана на затылке. Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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