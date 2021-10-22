В Саратове более 1 200 жителей заразились коронавирусом за неделю

Коронавирусная карта Саратовской области
Сегодня, 22 октября, оперштаб опубликовал коронавирусную карту Саратовской области.
Согласно данным медиков, за неделю с 15 по 22 октября в Саратове диагноз коронавирус получили 1 221 человек. В лидерах также остаются Энгельсский район – плюс 375 жителей с COVID-19, Балаковский – плюс 217 зараженных и Балашовский – плюс 201 человек.
Реже всего заражаются жители Калининского района: всего два случая за неделю.
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