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Общество22 октября 2021 13:15

В Саратове более 1 200 жителей заразились коронавирусом за неделю

Наталия Калинина
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Коронавирусная карта Саратовской области

Коронавирусная карта Саратовской области

Сегодня, 22 октября, оперштаб опубликовал коронавирусную карту Саратовской области.

Согласно данным медиков, за неделю с 15 по 22 октября в Саратове диагноз коронавирус получили 1 221 человек. В лидерах также остаются Энгельсский район – плюс 375 жителей с COVID-19, Балаковский – плюс 217 зараженных и Балашовский – плюс 201 человек.

Реже всего заражаются жители Калининского района: всего два случая за неделю.

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