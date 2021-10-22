В Красном Куте чуть не сгорел пожилой любитель выпить и покурить

Горел матрас Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 22 октября, ночью в Красном Куте Саратовской области на пожаре чуть не погиб мужчина. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сигнал об огне в частном деревянном доме на Вокзальной поступил в 1:35. На тушение отправили два расчета.

Мужчину успели вывести из дома Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Пламя охватило один квадратный метр матраса. По предварительным данным, пожар начался из-за курения в пьяном виде. Чуть не погиб 69-летний хозяин дома. Сотрудники МЧС вывели его на улицу, помощь врачей мужчине не понадобилась.

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