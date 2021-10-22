В Саратове женщина отправилась в больницу из-за врезавшейся в столб иномарки

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 21 октября в Ленинском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадала молодой человек.

Авария была зафиксирована в 14:15 на улице Панфилова, напротив дома № 1 по улице Чайковского. 27-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia врезался в столб.

В результате ДТП пострадала 41-летняя пассажирка иномарки. С травмами она госпитализирована в медицинское учреждение.

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