На птицефабриках Саратовской области проведут проверки для выявления птичьего гриппа

Начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Молчанов поручил начальникам ветслужб районов, где расположены птицефабрики, до конца недели провести аудит системы безопасности предприятий. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба управления.

На рабочем онлайн-совещании Молчанов уточнил, что цель проверок – предупреждение птичьего гриппа. На данный момент в регионе сохраняется высокая вероятность возникновения вспышек инфекции.

После проведения аудита специалисты дадут птицефабрикам рекомендации по совершенствованию организации биологической защиты.

- Кроме того, ветеринарным специалистам поручено во взаимодействии с органами местного самоуправления обеспечить безвыгульное содержание птицепоголовья в населенных пунктах сельской местности. До завершения периода миграции возможность контакта перелетной птицы с домашней сохраняется. Это создает угрозу заноса вируса гриппа из дикой природы в птицеводческие хозяйства региона, - говорится в сообщении.

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