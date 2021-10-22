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Общество22 октября 2021 8:52

На птицефабриках Саратовской области проведут проверки для выявления птичьего гриппа

Поручение дал Алексей Молчанов
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Молчанов поручил начальникам ветслужб районов, где расположены птицефабрики, до конца недели провести аудит системы безопасности предприятий. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба управления.

На рабочем онлайн-совещании Молчанов уточнил, что цель проверок – предупреждение птичьего гриппа. На данный момент в регионе сохраняется высокая вероятность возникновения вспышек инфекции.

После проведения аудита специалисты дадут птицефабрикам рекомендации по совершенствованию организации биологической защиты.

- Кроме того, ветеринарным специалистам поручено во взаимодействии с органами местного самоуправления обеспечить безвыгульное содержание птицепоголовья в населенных пунктах сельской местности. До завершения периода миграции возможность контакта перелетной птицы с домашней сохраняется. Это создает угрозу заноса вируса гриппа из дикой природы в птицеводческие хозяйства региона, - говорится в сообщении.

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