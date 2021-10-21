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Общество21 октября 2021 15:51

В Петровске загорелся завод запчастей

Причиной стала неисправная проводка
Наталия Калинина
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Фото: ГУ МЧС Саратовской области

Фото: ГУ МЧС Саратовской области

Сегодня, 21 октября, в Петровске произошел пожар в помещении завода запчастей.

В 9:35 поступило сообщение о возгорании по адресу улица Братьев Кастериных, 74. На территории Петровского завода автозапчастей пожар начался на втором этаже административного здания. Площадь пожара составила три квадратных метра. Причиной пожара называют аварийный режим работы электропроводки.

На тушение выезжали два пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

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