Почти 1000 семей саратовских дольщиков получат помощь в ноябре

Сегодня, 21 октября, Вячеслав Володин заявил, что к октябрю будет решен вопрос с отсуствием жилья у 1000 семей дольщиков Саратова и Энгельса. Об этом сообщается в телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».

- Есть вопросы, которые должны находиться на постоянном контроле. Например, восстановление в правах обманутых дольщиков. Есть два дома в Саратове и два – в Энгельсе. Речь идет о ЖК «Победа» и ЖК «Пляж». В «Победе» 710 семей пострадали, а ЖК «Пляж» 181. Сегодня, после вмешательства правоохранителей, дольщики в правах восстановлены, - сообщает Володин.

- Этот вопрос будет рассмотрен в ноябре в федеральном Фонде поддержки обманутых дольщиков. Затем дольщики получат либо жилье, либо компенсацию. Сейчас нам необходимо вместе с правительством Саратовской области довести начатое до конца. Оставлю этот вопрос на контроле до тех пор, пока не будут выполнены перед дольщиками обязательства, - пообещал парламентарий и напомнил, что около тысячи семей пострадали.

- Это вина не только застройщиков, но и от тех, кто бездумно принимал решения, нарушая закон. Нам надо сделать все, чтобы больше таких случаев не было, - напомнил спикер Госдумы.

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