Саратовцев ждет легкий дождь

Сегодня, 20 октября, в Саратовской области пасмурно, об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется от +4 до +6 в течение дня. Небо затянуто плотными облаками. Дует северо-западный ветер со скоростью 2 – 5м/с и отдельными порывами до 10м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер дует северо-западный, со скоростью 5-10 м/с и порывами до 14 м/с. Температура воздуха колеблется от +3 до +8 °C.

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