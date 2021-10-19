Граффити «Лицо времени» вышло в лидеры на поволжском фестивале «Форм Art»

"Лицо времени"

Сделанное в Саратове граффити «Лицо времени» стало одним из лидеров народного голосования фестиваля «Форм Art». Победитель конкурса станет известен 21 октября после того, как проголосует экспертное жюри.

Сейчас прошел первый этап голосования. Объект «Лицо времени» стал одним из лидеров фестиваля. Это граффити можно посмотреть в пешеходной зоне на Волжской. Его нарисовал саратовский художник Владимир Куц.

Саратов поддержали 1419 человек.

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