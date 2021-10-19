В Саратове проверили спецтехнику для расчистки снега

Спецтехника Саратова

Сегодня, 19 октября, Роман Бусаргин рассказал в своем телеграм-канале о том, как в Саратове обстоят дела с техникой для расчистки снега.

Несколько лет назад на базе службы спасения Саратовской области появился отряд тяжелой спецтехники, способный работать в самых экстремальных условиях. Сегодня была проверена подготовка дорожных машин к зиме. В строю 22 транспорта: пять бульдозеров, два экскаватора-погрузчика, пять автогрейдеров, а также пять шнекороторных установок на базе автомобиля Урал и пять фронтальных погрузчиков.

- За два года отряд показал свою эффективность и необходимость: он принимал участие в расчистке заносов на федеральных трассах, а также в тушении крупных лесных пожаров, - напомнил Роман Бусаргин.

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