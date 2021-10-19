Два жителя Саратовской области получили звания заслуженных работников РФ

Сегодня, 19 октября, стало известно, что два жителя Саратовской области получили почетные звания заслуженных работников РФ.

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность награждена Ирина Кабанова, замдиректора по научной работе Государственного музея К.А. Федина. Она получила звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Помощник заведующего животноводческого участка Агрофирмы «Рубеж» Сергей Григорьев был награжден почетным званием «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Правительство отметило его заслуги в сфере сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

Информация получена от управления кадровой политики и государственной службы Правительства области.

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