В Саратове обдумают привлечение медиков-пенсионеров к работе

Сегодня, 19 октября, в правительстве Саратовской области состоялось заседание координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Валерий Радаев призвал рассмотреть возможность возврата медиков-пенсионеров, чтобы разгрузить участковых врачей. Губернатор также постановил сократить сроки ПЦР-тестирования до 24 часов, соответствующее постановление Роспоребнадзора уже подписано. Завтра предложение о введении локдауна будет рассмотрено президентом. Раннее Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Саратовское правительство следит за развитием событий.

- В Саратовской области привито 2 компонентами вакцины от коронавируса 35,8 населения, а в среднем по России 40,8. Темпы вакцинации недостаточны, - заявил глава региона.

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