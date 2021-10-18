В Саратовской области из-за выпадения снега ухудшится ситуация на дорогах

Замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала о погоде в Саратовской области на эту неделю.

На этой неделе ожидается разнородный характер погоды. Со вторника по четверг – похолодание, с пятницы по воскресенье – потепление. Смена периодов будет связана с прохождением фронтов, выпадением осадков и перепадами атмосферного давления.

В ближайшие сутки ожидается облачная погода, северо-западный ветер – 7-12 метров в секунду. Ночью термометры покажут от -3 до +2, в юго-восточных районах – от 3 до 6 тепла. Завтра днём – от 5 до 10 градусов. Ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, но на севере и востоке региона есть вероятность выпадения дождя с мокрым снегом, что приведет к ухудшению состояния на дорогах.

В среду и четверг будет прохладнее. Ночью – от -1 до -6, облачно с прояснениями, днем - +3-8. В ночь на пятницу ожидается прохождение очередного атмосферного фронта. Скорость ветра в порывах усилится до 14-19 метров в секунду. Температура повысится. В ночь на пятницу - +2-7, днём - +10-15 градусов. Потепление продолжится в выходные.

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