Валерий Радаев раскритиковал неустроенные после коммунальных раскопок дороги

Валерий Радаев раскритиковал неблагоустроенные дороги

Сегодня, 16 октября, губернатор Валерий Радаев раскритиковал неблагоустроенные дороги и территории в Саратове.

- По первому траншу должны привести в порядок 125 дорог в городе. Осталось 16, где ещё не окончены работы, - отметил глава региона.

Ответственные за ремонт лица ссылаются на ООО «КВС» и «Т-плюс», из-за деятельности которых затягивались работы по укладке асфальта, но губернатора такой ответ не устрол.

- Требую немедленно найти решения, привлечь дополнительные организации исправить ситуацию, - сообщил Валерий Радаев на своей странице в Инстаграм.

Напомним, ранее коммунальный «пруд» в районе пересечения Соколовой и Хвалынской вызвал бурную реакцию у саратовцев.

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