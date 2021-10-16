Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 октября 2021 16:09

В Энгельсе женщина пострадала в аварии

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото с места аварии в Энгельсе

Фото с места аварии в Энгельсе

Сегодня, 16 октября, в Энгельсе произошло ДТП, в котором пострадала женщина-водитель, об этом сообщает региональная автоинспекция.

ДТП было зафиксировано в 13:30 по адресу Трудовая, 2б. Столкнулись ВАЗ-2115, за рулем которого находилась 30-летняя женщина и Skoda Fabia с 36-летней автоледи.

В аварии пострадала водитель отечественного автомобиля: она получила травмы и обратилась в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.