В Энгельсе женщина пострадала в аварии

Фото с места аварии в Энгельсе

Сегодня, 16 октября, в Энгельсе произошло ДТП, в котором пострадала женщина-водитель, об этом сообщает региональная автоинспекция.

ДТП было зафиксировано в 13:30 по адресу Трудовая, 2б. Столкнулись ВАЗ-2115, за рулем которого находилась 30-летняя женщина и Skoda Fabia с 36-летней автоледи.

В аварии пострадала водитель отечественного автомобиля: она получила травмы и обратилась в больницу.

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