В Энгельсе женщина пострадала в аварии

Фото с места аварии в Энгельсе
Сегодня, 16 октября, в Энгельсе произошло ДТП, в котором пострадала женщина-водитель, об этом сообщает региональная автоинспекция.
ДТП было зафиксировано в 13:30 по адресу Трудовая, 2б. Столкнулись ВАЗ-2115, за рулем которого находилась 30-летняя женщина и Skoda Fabia с 36-летней автоледи.
В аварии пострадала водитель отечественного автомобиля: она получила травмы и обратилась в больницу.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.