Коммунальный пруд в Саратове развеселил горожан

Фото: Саратов онлайн

Сегодня, 16 октября, житель Саратова «похвастался» огромной ямой на дороге и вызвал буную реакцию в социальных сетях.

В паблике «Саратов онлайн» появилось фото, сделанное на пересечении Соколовой и Хвалынской улиц. На снимке запечатлена огромная яма, оставшаяся после вскрышных работ ООО «КВС». Как сообщает пользователь, пожелавший остаться анонимным, котлован не убирают уже две недели и он продолжает расширяться. Ограждение вокруг ямы осталось чисто символическое.

Фото тут же развеселило саратовцев. Одни горожане предлагают рыбачить в яме, другие советуют устроить в ней горячий бассейн, ведь улица Хвалнынская названа в честь города, знаменитого своими термами.

- Им пруд возле дома выкопали, а они и не рады.

- Очень полезное «сооружение»: тут и пруд возле домов, и рыбачить можно, а зимой каток там будет. На случай отключения есть запас пресной воды и подвоз организовывать не надо. Короче, одни плюсы.

- Запустите карасей! – пишут неунывающие саратовцы.

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