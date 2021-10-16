С 1 января в Саратовской области МРОТ должна подняться на 800 рублей

В Саратовской области работодателей обязали поднять МРОТ

С 1 января 2022 года все работодатели Саратовской области обязаны поднять МРОТ на 800 рублей, об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты области.

Подписано соответствующее соглашение между Правительством области, Федерацией профсоюзных организаций области и Союзом товаропроизводителей и работодателей области. С 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы в регионе составляет для работников внебюджетного сектора 14300 руб.

При этом работодатели, не принявшие это соглашение, могут в течение 30 календарных дней со дня его публикации направить в министерство труда и социальной защиты отказ от повышения выплат, объяснив при этом его причины.

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