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Происшествия16 октября 2021 12:48

Жителю Саратова проломили голову в гостях

Задержан подозреваемый в убийстве
Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 16 октября, саратовские правоохранители рассказали о задержании подозреваемого в жестоком убийстве.

Инцидент произошел в Волжском районе. Вечером, 13 октября, бригада скорой помощи прибыла по вызову в частный дом на улице Героев Краснодона. Там медики засвидетельствовали смерть 59-летнего мужчины, находившегося у хозяина жилища в гостях. Погибшего зарубили, проломив голову.

Вскоре удалось задержать подозреваемого, им оказался ранее судимый 51-летний мужчина. В ходе допроса он признался в убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения, об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

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