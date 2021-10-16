В Саратовской области от коронавируса умер еще 21 человек

Сегодня, 16 октября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие стуки от новой коронавирусной инфекции скончался 21 житель региона: тринадцать женщин и восемь мужчин в возрасте от 38 до 84 лет не пережили заражение. Общее количество жертв заболевания достигло 3 464 человек.

Напомним, всего COVID-19 заразились 94 367 жителей региона, 393 человека узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 84 743 человека, за сутки — 189.

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