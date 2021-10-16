В Пугачеве произошло тройное ДТП на перекрестке

Пострадавшим назначено амбулаторное лечение

Вчера, 15 октября, в Пугачева произошло столкновение трех машин, в котором пострадали два молодых человека, об этом сообщает ГУ ГИБДД Саратовской области.

Сообщение об аварии было зафиксировано в 22:27. На перекрестке улиц Топорковская и Пушкинская 22-летняя девушка за рулем Chevrolet Niva допустила столкновение с ВАЗ-21083 с 19-летним водителем, от удара его машина врезалась в ВАЗ «Самара-2», которым управлял 23-летний парень. Его машина стояла перед перекрестком.

В результате ДТП пострадали два человека: водителю ВАЗ-21083 и 23-летнему пассажиру Chevrolet Niva назначено амбулаторное лечение.

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